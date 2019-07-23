美國聯儲局下周二、三議息，官員進入靜默期，美股三大指數微升，雖然美國總統特朗普發Twitter要儲局立即降息，而中美兩國貿易談判前夕亦互相示好，例如中國買美國大豆，美國放寬供應商向華為供應產品，不過，港股走勢仍然牛皮，半日成交更較昨日同期減少11%。

恒指今早高開20點後，最多曾跌57點，其後曾轉升114點，但無以為繼，恒指半日升幅收窄至30點或0.11%，報28402點，成交金額319億元；國指升36點或0.34%，報10806點。走勢上，仍未重上10天(28487點)、20天線(28509點)。

麥格理上調恒安（1044）目標價，由55元上升至80元，刺激恒安升5.51%，收報59.4元，是升幅最大的藍籌。麥格理指，由於紙漿價格按年回落10%至20%，預期下半年盈利能力將會改善，並相信紙巾業務可成盈利動力，予「跑贏大市」評級。中金早前亦指，下半年盈利大幅提升前景，維持跑贏行業評級，目標價71.83元。

內房股個別發展，碧桂園（2007）跌2.33%，收報10.88元，是跌幅最大的藍籌，不過潤地（1109）則可以隨大市向上，升0.15%，收報34.1元；另一藍籌中海外（0688）則跌0.72%，收報27.7元。

特朗普要求儲局立刻減息，根據利率期貨顯示，今個月美國減息的機會率高達80.5%，而9月再減25點子的機會亦高達61%，國際金融股走勢各異，匯控（0005）升0.39%，收報64.7元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻10點；友邦（1299）則跌0.63%，收報86.6元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低19點。其他本地銀行股方面，恒生（0011）升0.46%，收報195元；中銀香港（2388）升0.48%，收報31.1元。

據報美圖（1357）上月推出的「魔法照片」於亞太區多國下載量超越其他海外圖片處理類產品，刺激股價半日升13.8%，報2.3元，成交金額6368萬元，早前股價曾創52周低1.94元，而52周高位則為6.45元。

元朗白衣人無差別恐怖襲擊途人，港鐵（0066）表示，市民可透過書面形式提出提出索償，港鐵升1.79%，收報54.15元。其他地產股方面，恒地（0012）跌0.35%，收報42.75元；新地（0016）跌0.68%，收報131.4元；新世界發展（0017）跌0.17%，收報12.1元；長實集團（1113）跌0.81%，收報61.05元；信置（0083）升0.45%，收報13.36元，九龍倉置業（1997）跌0.5%，收報50.2元。

美國擬放寬向華為供應產品，華為亦計劃於26日發布華為Mate 20 X 5G版，舜宇（2382）升2.85%，收報90.2元，瑞聲（2018）升2.32%，收報44.1元。

安踏（2020）發盈喜，半日收報59.25元，升3.4%，曾創上市新高59.95元。

新城控股（1030）就約40個項目洽談出售，半日跌8.6%，收報6.95元。

其他報道：

【執平貨】新城控股項目大平賣 傳陽光城為新買家

【有片：金匯測市王】小心英鎊出現反高潮 吼高沽較穩陣

【股份異動】個別體育用品股揚 安踏創一年新高

【A股午市】貿易談判有進展 科技股強勢 滬指曾撲2900點

【中美角力】特朗普下令促進稀土磁鐵生產

【股份異動】美晶片企向華為供貨有望解決 手機股上揚

【華為風波】華為美國研究機構Futurewei將裁員逾70%

【減息憧憬】特朗普：聯儲局應趁現時代價較低即刻減息