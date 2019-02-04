美股三大指數向上，港股ADR則跌33點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.61%，折合報355.4元；匯控（0005）升0.4%，折合報64.71元；建行（0939）跌0.36%，折合報6.14元。

今日焦點股份可留意：

香港總商會發聲明，促港府正式「撤回」逃犯條例，並成立調查委員會。希望政府可以聽民意。留意本地地產、零售股表現。

【商界開腔】香港總商會發聲明 促港府正式「撤回」逃犯條例 並成立調查委員會

《經濟日報》副社長石鏡泉發出道歉聲明，表示「撤回之前的藤條與軟膠通言論，並對該言論所引發的各種不便及不安，向社會、同事作出最真誠道歉。」。昨日，經濟日報（0423）受到石鏡泉的「教仔言論」影響，全日跌1.22%，收報1.62元，曾低見1.56元。

美國總統特朗普同意對希望繼續向華為銷售產品的美國科技公司及時作出許可決定。留意華為相關股。

騰訊（0700）遊戲宣布，旗下曾開發熱門手遊《王者榮耀》及《QQ飛車》的天美工作室群（TiMi Studio Group）將與The Pokémon Company 合作研發新款遊戲。

連續多日遭沽空機構狙擊的安踏（2020）發盈喜，預期2019財年上半年多賺不少於25%，2018財年上半年同期純利為19.45億元人民幣（下同）﹔同時2019財年上半年經營溢利將增長不少於50%，2018財年上半年同期經營溢利為26.89億元。

中海石油化學（3983）發盈警，預計純利將跌24%至28%。

證監會公布，若中國寶武鋼鐵，繼續進行以零代價向安徽省國資委取得馬鞍山鋼鐵（0323）控股權益的建議交易，中國寶武就《收購守則》下的全面要約責任不會獲授予寬免。

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