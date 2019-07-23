中美貿易談判憧憬，加上華為問題有望化解，科技股向上，推動美股上升。中美貿易談判出現多個利好消息，一，《南華早報》報道，美國財長梅努欽和貿易代表萊特希澤可能下周訪問中國；二，美國總統特朗普同意就向華為銷售產品及時作出許可決定；三，中國考慮增加美國大豆採購。受消息刺激，美股道指高開19點後，最多曾跌65點，最多升73點。

道瓊斯工業平均指數收漲17點，升幅0.07%，報27171點。標普500指數收漲8點，升幅0.29%，報2985點。納斯達克綜合指數收漲57點，或0.71%，報8204點。

蘋果升2.29%，報207.22美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻31點，而波音跌1.04%，報373.42元，拖低道指26點。

科技股方面，蘋果收市報207.22元，升2.28%，谷歌母公司Alphabet收市報1139.21元，升0.67%，亞馬遜收市報1985.63元，升1.07%，Facebook收市報202.32元，升1.99%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.13%，報387點。德國DAX指數收漲0.24%，報12289點；法國CAC 40指數漲0.27%，報5567點；英國富時100指數收漲0.09%，報7514點。