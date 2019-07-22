《經濟日報》副社長石鏡泉出席建制派「守護香港集會」表示教仔須用藤條及水喉通的言論，與昨日元朗懷疑黑社會組成的白衣暴徒使用類似武器無差別襲擊市民不謀而合。事件經歷一日發酵，據經濟日報旗下TOPICK報導，石鏡泉發出道歉聲明，表示「撤回之前的藤條與軟膠通言論，並對該言論所引發的各種不便及不安，向社會、同事作出最真誠道歉。」

石鏡泉的道歉聲明指出，他講了「藤條事，引起風波，亦使《經濟日報》同事在採訪工作上有疑慮、有擔心，故不能不作澄清」，並列出五點，指其出席集會是要反暴力﹔是以個人名義，而非《經濟日報》身份去參加集會﹔講藤條事，大前提是在保衛自己時，是要拒暴，而不可自己施暴。

他又指出「翌晚元朗暴力事件，非我事前所能預及，我亦毫不知情，是一定要譴責的，因為我是不贊成任何暴力」﹔以及「撤回之前的藤條與軟膠通言論，並對該言論所引發的各種不便及不安，向社會、同事作出最真誠道歉」。

最後，他表示今時社會暴力已太多，希望各方宜停下來，想一想，以香港人的大局利益出發，存異求同，努力明天。

今次石鏡泉的教仔須用藤條及水喉通言論，惹來社會罷買經濟日報集團（0423）系下刊物等活動，又引發了經濟日報的記者聯署聲明要求他收回言論，經濟日報集團亦要發出內部聲明回應等。

經濟日報昨日股價亦明顯走軟，全日跌1.22%，收報1.62元，曾低見1.56元。

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