昨晚元朗襲擊事件震驚全港，輿論質疑警方及港府處理失當，一向親政府的四大商會之一，由夏雅朗任主席的香港總商會今日發聲明，強烈譴責昨天的暴力事件，認為解決《逃犯條例》爭議不果，再加上停滯不前的現狀，令公眾覺得訴求遭到漠視，激起民怨。

總商會認為，要恢復社會安寧，並尋求解決問題根源的方法，建議採取四項基本行動。其一，促請政府立即擴大不同層面的公眾諮詢範圍，並在政策制定過程中包容公眾意見，以化解社會矛盾；其次，政府應正式撤回逃犯條例，社會應譴責暴力行為，必須盡力確保日後的遊行活動能夠和平進行；其三，政府必須在修例事件上，向表現不稱職的官員問責。

總商會更促請當局必須立刻成立調查委員會，獨立審視連串事件，從而查找導致當前社會緊張關係的根源，及事態不斷升級的緣由。委員會將提供一個不偏不倚的平台，審視所有指控和申訴。政府和社會各界領袖必須全力執行調查委員會提出的建議。

總商會指出，社會撕裂內訌，市民相互對立，令遊行示威活動漸趨對抗性。衝擊立法會、圍堵警察總部、沙田暴力衝突，以及昨晚的上環騷亂和中聯辦遭受惡意破壞，均屬不能容忍。而最新在元朗的駭人襲擊無辜市民事件，發展至部分人士罔顧法紀、訴諸暴力，更令香港市民深表震驚和深惡痛絕。

香港總商會的成員猛人如雲，滙豐副主席兼行政總裁王冬勝是常務副主席、長和系主席李澤鉅及國泰（0293）主席史樂山同任總商會副主席。此外，中銀香港（2388）總裁高迎欣、渣打大中華及北亞地區行政總裁洪丕正、蘭桂坊控股主席盛智文均為理事會成員。

香港總商會與中華總商會、中華廠商聯合會及工業總會並稱四大商會，是本港商界代表主要機構之一，會員企業逾4000間。而在4大商會中，創會155年的香港總商會是本港歷史最悠久的商業團體，該會現任主席為夏雅朗，此外，總裁袁莎妮上周五亦以個人名義，與34名前官員及社會人士發起聯署，促請港府考慮成立獨立調查委員會。

【元朗襲擊】安永、德勤發指引 籲員工儘早回家

【元朗襲擊】經濟日報記者聯署 促請石鏡泉收回「水喉通打仔」論

【元朗襲擊】零售業界：香港形象受損 料訪客人數下滑

【元朗襲擊】匯豐等多間銀行發緊急通知 叫受影響員工提早撤離

【元朗襲擊】林鄭開記招 恒指愈跌愈多

【元朗襲擊】石鏡泉回應教仔論：我係講自衞用藤條！ 經濟日報挫逾2%