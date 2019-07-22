對於《經濟日報》副社長石鏡泉出席建制派「守護香港集會」中表示教仔須用藤條及水喉通的言論，及昨日元朗出現懷疑黑社會組成的白衣暴徒，以類似武器無差別襲擊市民。事件引來社會及經濟日報記者反響，網上更出現罷買經濟日報集團（0423）系下刊物等活動。經濟日報集團企業傳訊部發表《內部聲明》，指公司已與石鏡泉就最近言論及元朗事件見面，石鏡泉將會儘快作澄清。

聲明引述石鏡泉的回應指出，他強調自己一直反對暴力，支持和平理性表達訴求﹔出席守護香港的言論，只屬個人意見，並不代表公司立場﹔就昨天元朗發生的事件，他強調毫不知情，也不是他所預計的事，抱歉有人利用他的言論，作攻擊別人藉口﹔他重申編採部一向以事實為根基，秉持三公，即公平、公正、公道，以及中肯原則。

經濟日報集團又表示，一向支持社會透過以和平、理性及非暴力去表達訴求。理解近期社會上出現不同聲音及對前景的憂慮，希望事件能儘快平息。集團又反對並嚴厲譴責任何暴力行為。

經濟日報內部聲明：

經濟日報集團一向支持社會透過以和平、理性及非暴力去表達訴求。理解近期社會上出現不同聲音及對前景的憂慮，希望事件能儘快平息。我們反對並嚴厲譴責任何暴力行為。

公司就石Sir最近言論及元朗事件，已經與他開會，石Sir會盡快作澄清:

1) 石Sir強調，自己一直反對暴力，支持和平理性表達訴求。

2) 石Sir今次出席守護香港的言論，只屬個人意見，並不代表公司立場。

3) 就昨天元朗發生的事件，石Sir強調他毫不知情，也不是他所預計的事，抱歉有人利用他的言論，作攻擊別人借口。

4) 石Sir重申編採部一向以事實為根基，秉持三公(公平、公正、公道)及中肯原則。

企業傳訊部

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