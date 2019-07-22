【盈喜】安踏中期多賺至少25%
文章日期：2019年7月22日 17:15
連續多日遭沽空機構狙擊的安踏（2020）發盈喜，預期2019財年上半年多賺不少於25%，2018財年上半年同期純利為19.45億元人民幣（下同）﹔同時2019財年上半年經營溢利將增長不少於50%，2018財年上半年同期經營溢利為26.89億元。
集團指，純利增長主要因安踏品牌及其他品牌產品銷售按年持續強勁增長，導致收益增長超過35%；經營溢利率按年增加，主要由於三點，分別是零售業務的貢獻增加，而一般其產生的毛利率較批發業務為高﹔集團提前收到政府補助，以及經營開支比率佔收益百分比相對穩定。
該股今日受到沽空機構渾水（Muddy Waters）第五度狙擊，再次指控安踏聲稱的「第三方」供應商，實際上亦是由安踏所控制，相信安踏以此將生產成本轉移至這些「第三方」供應商。
安踏則在下午發澄清，再次否認報告中的指控，認為有關指控並不準確及具誤導性。安踏股價則未受狙擊影響，更創下上市以來新高，曾高見58.75元，收報57.3元，升1.87%。
安踏在7月8日首次遭渾水狙擊，當時股價由55.3元急插，但至今已收復失地有餘。
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