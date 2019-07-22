證監會公布，根據收購及合併委員會裁定，若中國寶武鋼鐵，繼續進行以零代價向安徽省國資委取得馬鞍山鋼鐵（0323）控股權益的建議交易，中國寶武就《收購守則》下的全面要約責任不會獲授予寬免。

委員會認為（除其他事項外）有關各方沒有提供任何資料，以顯示中國寶武及安徽省國資委曾在該建議交易前的任何有關時間一直採取一致行動。即使它們曾一直採取一致行動，但中國寶武將會成為一致行動集團的新領導人，而且股權持有量的均勢亦會出現根本轉變。

委員會亦裁定，適用要約價將為馬鋼H股在2019年6月2日刊發公告前最後交易日的成交量加權平均價。

收購執行人員早前接獲申請，要求其就取得馬鞍山鋼鐵股權的建議交易作出裁定。證監指，由於當中牽涉特別罕見、事關重大或難於處理的爭論要點，收購執行人員遂將個案轉介委員會處理。委員會在2019年6月19日開會審議該轉介個案，但應中國寶武要求延遲一個月公布其決定。

馬鋼今日收報2.92元，跌0.3%，成交金額2694萬元。

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