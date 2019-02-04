元朗襲擊事件相隔近15小時後，特首聯同一眾官員才出現，市民對官員回應自有看法，恒指亦在特首林鄭月娥3時開記招起愈跌愈多，到其拂袖而去後跌幅再擴大至最多461點或1.61%，低見28303點，跑輸日本、韓國、上海等市場。而由官員所說的措施、應對亦非短時間能解決問題，港股後市似乎仍有機會受到來自本地事件的暗湧所影響。

港股收市跌394點或1.37%，報28371點，成交金額677億元，較昨日微增0.24%；國指跌139點或1.28%，報10770點。

藍籌當中，本地地產股最受本港局勢影響。元朗襲擊似乎餘波未了，傳聞白衣人今日又將會再度出手，多個本地商場提早關門，九龍倉置業（1997）跌3.17%，收報50.45元，是跌幅最大的藍籌；中海外（0688）跌2.62%，收報27.9元；新地（0016）跌2.58%，收報132.3元；新世界發展（0017）跌2.42%，收報12.12元；恒地（0012）跌1.83%，收報42.9元；信置（0083）跌1.34%，收報13.3元。

本地局勢影響，不是每個人對前景都有信心，今日白衣人襲擊市民，警方的處理方式有目共睹，信心並非三言兩語可得。今日成交輕微增加，是否由避險盤觸發雖無從得知，但成交增加，港交所（0388）股價卻跌2.49%，收報266.6元，更是近1個月以來首次跌穿100天線，或許是反映近日發生的事改變市場近期的看法，股價不能再受高估所致。

除本地商場提早關門，銀行亦叫受影響員工提早撤離，其他本地金融股亦下跌，恒生（0011）跌1.32%，收報194.1元；中銀香港（2388）跌1.75%，收報30.95元。有本地業務的國際金融公司，例如匯控（0005）跌0.92%，收報64.45元；友邦（1299）跌1.53%，收報87.15元，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低48點。

逆市上升的則有萬洲（0288）升1.02%，收報7.93元，是升幅最大的藍籌，長實集團（1113）升0.98%，收報61.55元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻4點；連同太古（0019）升0.74%，收報95.1元、申洲國際（2313）升0.45%，收報110.6元，是全市僅有的4隻逆市上升股。

作為《經濟日報》副社長的石鏡泉，日前出席建制派「守護香港集會」中曾表示，教仔須用藤條及水喉通，與昨晚元朗恐襲情況相比較，彷彿一語成讖。憂慮作為經濟日報副社長的石鏡泉言論未知會否觸犯法律，影響經濟集團前景，經濟日報（0423）收市跌1.2%，報1.62元，最低曾見1.56元，跌4.8%。

安踏（2020）再遭沽空機構渾水狙擊，不過報告未有影響到股價，加上安踏中午澄清，安踏收市報57.3元，升1.86%。

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