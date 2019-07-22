元朗西鐵站昨晚有大批疑似當地鄉事中人及懷疑黑社會組成的白衣暴徒，無差別襲擊市民。事發前一日，亦即星期六（20號），《經濟日報》（0423）副社長石鏡泉出席建制派「守護香港集會」中曾表示，教仔須用藤條及水喉通。言論引來經濟日報記者反響，並發表聯合聲明，表示對石鏡泉的言論「深表震驚及極度遺憾」，指石鏡泉公然在建制派發起的守護香港集會上，鼓吹群眾拿出家中三呎藤條，並到五金舖買水喉通「教仔」，意圖煽惑他人施暴行兇，並合理化暴力行為、指鹿為馬等，行為令人髮指。

聲明提到，石鏡泉在台上多謝涉嫌有份參與的元朗鄉親，與新聞人褒善貶惡、維持社會公義的天職互相違背。加上其言論一出，元朗翌日出現大批白衫惡漢追打及圍毆無辜市民等，與石鏡泉的言論不謀而合，多達逾三十人受傷，更有新聞從業員被圍毆，但石作為新聞集團的管理層，未有譴責針對無辜平民的暴力行為，更沒有捍衛前線記者的採訪安全，反而鼓吹及煽惑施暴行為，實在令人髮指。

聲明強調，不認同石鏡泉「藤條水喉通打仔」的言論，同時促請石鏡泉收回有關言論，並嚴格把關「擁有高度誠信及專業操守，貫切提供公正持平的內容」的經濟日報使命等。

今日曾有本港媒體致電石鏡泉查詢其「藤條教仔論」在元朗「開口中」一事，石鏡泉回覆指自己是說「自衞你用藤條，即係唔可以用暴力」，又稱昨晚有人用藤條，「呢個係暴力，係任何人，無論黑、白衫都唔啱」，又促記者翻看新界西立法會議員朱凱廸Facebook，指朱凱廸誤導其言論。

經濟日報今日股價開市曾挫近5%或見1.56元，全日仍跌1.22%，收報1.62元。

全份聲明如下︰

一群經濟日報記者的聯合聲明

我們是一群香港經濟日報集團旗下的記者，對於經濟日報副社長石鏡泉上周六（20日）公然提出「藤條水喉通打仔」煽惑暴力的言論，我們深表震驚及極度遺憾。

作為本港老牌報紙之一，管理層理應知道媒體的話語權及影響力，位高權重的人更加要謹言慎行。然而，經濟日報副社長石鏡泉公然在建制派發起的守護香港集會上，鼓吹群眾拿出家中三呎藤條，並到五金舖買水喉通「教仔」，意圖煽惑他人施暴行兇。

石鏡泉更強調「我們要教仔」，聲稱「我們要力不要暴，藤條打仔怎叫暴？」如同合理化暴力行為，指鹿為馬的定義更敲起了前線記者及編輯在採訪工作及報道新聞的警號。加上當時元朗已經發生連儂牆遭撕毀破壞、社區放映會遭包圍攻擊等事件，石鏡泉卻仍在台上多謝涉嫌有份「吹雞」參與的元朗鄉親，與新聞人褒善貶惡、維持社會公義的天職互相違背。

言論一出，元朗翌日卻出現大批白衫惡漢追打及圍毆無辜市民，更有市民手臂及背部留下被竹枝襲擊後的重重血痕，與石鏡泉的言論不謀而合。在元朗大型施暴事件中，有孕婦不適倒地，多達逾三十人受傷，更有新聞從業員被圍毆，作為新聞集團的管理層，未有譴責針對無辜平民的暴力行為，更沒有捍衛前線記者的採訪安全，反而鼓吹及煽惑施暴行為，實在令人髮指。

我們並不認同石鏡泉「藤條水喉通打仔」的言論，同時促請石鏡泉收回有關言論，並嚴格把關「擁有高度誠信及專業操守，貫切提供公正持平的內容」本報使命。我們一眾新聞工作者將繼續盡最大的努力站在前線，保障每一個持分者，尤其弱勢者，守護真相，守護公義。

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