元朗西鐵站昨晚發生鄉事中人號召的「白衣人」，用棍追打黑衣市民事件，市傳今晚事件會進一步升級，不少當地的商場及店舖已提早關門「落閘」。本報獲悉，匯豐銀行亦向員工發出緊急通知，建議受到新界區事件影響，特別是元朗及屯門的員工提早下班。

匯豐表示，鼓勵員工在安全的情況下自行決定今日需否提早離開公司，並指員工的安全是公司首要關注點。

渣打銀行（2888）則表示，已提醒員工靈活安排工作需要，若他們預示到上班會遇到困難，鼓勵他們今天提早離開。

恒生（0011）宣布，位於元朗的兩間分行及屯門的兩間分行現已暫停營業。恒生表示，該行一向設有彈性工作安排，員工可因應情況，選擇於家中工作或到其他辦公地點上班，今天已再向同事提示有關安排。

花旗銀行宣布，元朗和屯門分行已在下午3時關閉。據悉，該行已向員工發出相關指引，呼籲員工提早離開。

東亞銀行（0023）亦公布，元朗分行及元朗形點分行暫停服務，直至另行通告。客戶如需處理賬戶事宜，可考慮使用網上及電話銀行服務、手機應用程式，或到分行。客戶如有查詢或需協助，可致電東亞銀行客戶服務熱線2211 1333。

中銀香港（2388）表示，元朗4間分行已提早暫停營業，另外荃灣青山道分行和青山道中銀理財中心亦已暫停營業。

星展銀行宣布，元朗及屯門市廣場分行今天將暫停服務；上海商業銀行亦宣布，屯門分行及元朗分行，需暫時停止營業，直至另行通知。

大新銀行（2356）宣布，元朗青山道分行及屯門分行暫停服務，直至另行通告。

信銀國際宣佈，因應目前市面情况，屯門和元朗分行將暫時停止提供服務，直至另行通知為止。

華僑永亨銀行宣布，元朗分行及屯門分行自下午三時起需暫停服務，直至另行通知，惟自動櫃員機服務不受影響。

其他銀行情況持續更新中....

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