繼證監會與廉政公署於2017年12月採取聯合行動後，廉政公署今天以串謀欺詐罪起訴五人，當中包括康宏金融（1019）前首席財務總監陳麗兒、前執行董事陳毅凱、前執行董事麥光耀、前總經理黃淑安及鼎成證券總經理李易明。五人均與另一被告曹貴子，會於7月24日在東區裁判法院提堂。

陳麗兒及陳毅凱是次遭廉署起訴，同被控一項串謀詐騙罪名，違反普通法。兩人被指在2016年4月1日至2017年12月7日期間，透過安排康宏環球的附屬公司，以超過8900萬元的代價收購一家由曹貴子擁有的投資公司，與曹貴子串謀欺詐聯交所、康宏環球及其董事會和股東。廉署是於今年5月份，以串謀欺詐罪起訴康宏環球前執行董事曹貴子。

曹貴子與陳麗兒、陳毅凱、麥光耀、黃淑安及李易明，均於7月24日在東區裁判法院提堂。證監會將會就此案繼續與廉政公署通力合作。聯交所及康宏環球在廉署調查案件期間提供全面協助。

曹貴子、陳麗兒和陳毅凱涉嫌於案發期間，商討有關在英屬處女群島註冊成立的信盈國際投資公司的潛在收購計劃，信盈國際由曹貴子持股55%，主要從事資產投資並提供顧問服務。三人被指不誠實地，隱瞞或沒有披露根據《上市規則》曹貴子屬上市公司康宏的主要股東或董事、隱瞞或沒有披露康宏財務收購信盈國際屬一宗關連交易，及導致康宏財務在上市公司康宏沒有遵照《上市規則》就關連交易規定的情況下，於2016年9月5日收購信盈國際。股權披露文件顯示，曹貴子在收購期間只是上市公司康宏的小股東，並非其董事。康宏財務則為康宏環球的非直接全資擁有的附屬公司，其主要業務是提供貸款和專有投資。陳麗兒及陳毅凱已獲廉署准予保釋，以待星期三應訊。

此外，陳麗兒亦被指在2014年6月1日至2017年12月7日期間與康宏環球前執行董事麥光耀、康宏環球前經理黃淑安及鼎成證券總經理李易明，藉誘使康宏環球透過鼎成，向一家由麥作為股東及董事的經紀行，支付超過4960萬元的債券配售佣金，串謀欺詐聯交所、康宏環球及其董事會和股東。

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