元朗西鐵站昨晚有大批疑似當地鄉事中人及懷疑黑社會組成的白衣暴徒，手持藤條、棍棒、水喉通等，不分男女老幼，無差別襲擊乘客、途人及元朗居民。而事發前一日，亦即星期六（20號），《經濟日報》副社長石鏡泉出席建制派「守護香港集會」中曾表示，教仔須用藤條及水喉通，與昨晚元朗恐襲情況相比較，彷彿一語成讖。

有本港媒體今日致電石鏡泉的「藤條教仔論」在元朗「開口中」，石鏡泉回覆指自己是說「自衞你用藤條，即係唔可以用暴力」，又稱昨晚有人用藤條，「呢個係暴力，係任何人，無論黑、白衫都唔啱」，又促記者翻看新界西立法會議員朱凱廸Facebook，指朱凱廸誤導其言論。

而本報中午嘗試再就事件聯絡石鏡泉，但對方電話已無人接聽。經濟日報集團（0423）半日收報1.6元，跌2.44%，創逾一個月低位。

石鏡泉當日在集會上曾形容，香港現狀為美國佬想中國死，示威活動受美國煽惑，行動者收受利益「亂中亂港」，又呼籲市民效法元朗、深水埗居民，以力去解決問題，稱「屋企有冇藤條？拿藤條出來，搵長少少，打仔！屋企冇藤條點呀？我哋去五金舖，買條20mm嘅水喉通，教仔！」