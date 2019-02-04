【港股午市】恒指半日跌222點 白衣人肆意施襲 地產股下跌
文章日期：2019年7月22日 12:22
港股低開153點後，跌幅擴大至270點，42隻藍籌下跌，成交金額較上周五同期減少7.2%，失守100天線(28644點)，暫守10天線(28476點)、20天線(28523點)。
恒指半日跌222點或0.77%，報28542點，成交金額360億元；國指跌68點或0.62%，報10841點。
萬洲（0288）升1.78%，收報7.99元，是升幅最大的藍籌，中海油（0883）升0.76%，收報13.22元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻5點。
今晨元朗白衣人肆意於元朗站向途人施襲，地產股下跌，中海外（0688）跌2.44%，收報27.95元，是跌幅最大的藍籌，港鐵（0066）跌0.55%，收報53.9元。地產股恒地（0012）跌1.49%，收報43.05元；新地（0016）跌2.36%，收報132.6元；新世界發展（0017）跌1.77%，收報12.2元；長實集團（1113）升0.98%，收報61.55元；信置（0083）跌1.19%，收報13.32元。
友邦（1299）跌0.96%，收報87.65元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低30點。
國泰航空（0293）宣布，已完成收購經營廉價航空的香港快運航空100%股本權益。收市報11.96元，跌1.15%。
平安好醫生（1833）公布，公司與民生人壽保險簽署總對總合作協議，建構「保險+健康」新價值。平安好醫生收報29.75元，跌0.16%。
沽空機構渾水(Muddy Waters)第五度發表狙擊安踏（2020）的報告，指安踏聲稱的「第三方」供應商，實際上亦是由安踏所控制，安踏半日收報58.1元，升3.28%。
哈爾濱電氣（1133）私有化失敗，股價開市已急瀉28.1%，開報2.74元，半日收報2.9元，跌23.8%。
中國奧園（3883）公布，以近32.62億元人民幣收購百年人壽的13.86%權益。收市報11.02元，跌3.5%。
新創建（0659）公佈，中標並取得湖南省長瀏高速公路的營運及特許經營權，競投價為45.71億元人民幣（約51.943億港元）。收市報15.34元，跌0.5%。
長汽（2333）發盈警，預計中期純利為15.3億元人民幣，按年減少58.6%。另外，亦宣布下調全年銷售目標，由120萬輛降至107萬輛，降幅10.8%。收市報5.58元，跌1.9%。
聯通（0762）公布6月運營數據，移動出賬用戶累計到達數達3.24億戶，淨增數約2.4萬戶，較5月份的5.7萬戶，6月份4G用戶淨增數303.1萬戶，而5月份則為淨增285.6萬戶 。收市報8.04元，跌2.4%。
金戈小股東實名舉報白雲山（0874）涉嫌財務造假，白雲山出通告澄清，指公司旗下分公司一直依法依規經營，不存在虛增成本、偷稅漏稅、隱瞞收入、信息披露不實、侵害股東利益等情況。收市報33.2元，升0.3%。
有舉報人入稟美國法院，指渣打（2888）在2009年至2014年協助伊朗清洗黑錢的金額實為超過560億美元，高於美國司法部與渣打和解時引述的2.4億美元，因此入稟法院要求渣打在已支付的17億美元罰款外，向政府作額外賠償。收市報68.95元，跌1.78%。
國家新聞出版署約談12家網絡文學企業，當中包括的起點中文網、紅袖添香網均屬閱文集團（0772）旗下。收市報36.1元，跌1.76%。
其他報道：