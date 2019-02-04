港股今早跟隨美股、港股ADR而低開，恒指低開153點或0.54%，報28612點，成交金額30億元；國指今早低開44點或0.42%，報10864點。

旺旺（0151）升0.64%，報6.32元，是升幅最大的藍籌，中生製藥（1177）跌1.67%，報8.85元，是跌幅最大的藍籌。中海油（0883）升0.61%，報13.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻4點；友邦（1299）跌1.13%，報87.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低36點。

今晨元朗站有白衣人於港鐵（0066）元朗站追打其他非白衣紅繩市民，港鐵兩度不停元朗站，部份設施亦受破壞。港鐵（0066）開市跌1.29%，報53.5元。

國泰航空（0293）宣布，已完成收購經營廉價航空的香港快運航空100%股本權益。開市報12.3元，升1.65%。

中國奧園（3883）公布，以近32.62億元人民幣收購百年人壽的13.86%權益。開市報10.9元，跌4.5%。

新創建（0659）公佈，中標並取得湖南省長瀏高速公路的營運及特許經營權，競投價為45.71億元人民幣（約51.943億港元）。開市報15.42元，無升跌。

長汽（2333）發盈警，預計中期純利為15.3億元人民幣，按年減少58.6%。另外，亦宣布下調全年銷售目標，由120萬輛降至107萬輛，降幅10.8%。開市報5.65元，跌0.7%。

聯通（0762）公布6月運營數據，移動出賬用戶累計到達數達3.24億戶，淨增數約2.4萬戶，較5月份的5.7萬戶，6月份4G用戶淨增數303.1萬戶，而5月份則為淨增285.6萬戶 。開市報8.21元，跌0.36%。

金戈小股東實名舉報白雲山（0874）涉嫌財務造假，白雲山出通告澄清，指公司旗下分公司一直依法依規經營，不存在虛增成本、偷稅漏稅、隱瞞收入、信息披露不實、侵害股東利益等情況。開市報33.05元，跌0.15%。

有舉報人入稟美國法院，指渣打（2888）在2009年至2014年協助伊朗清洗黑錢的金額實為超過560億美元，高於美國司法部與渣打和解時引述的2.4億美元，因此入稟法院要求渣打在已支付的17億美元罰款外，向政府作額外賠償。開市報69.1元，跌1.56%。

國家新聞出版署約談12家網絡文學企業，當中包括的起點中文網、紅袖添香網均屬閱文集團（0772）旗下。開市報36.5元，跌0.68%。

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