【開市焦點】港股ADR跌199點 留意國泰、港鐵、長汽
文章日期：2019年7月22日 08:50
美股三大指數下跌，港股ADR亦跌199點或0.7%，報28566點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.34%，折合報356.96元；匯控（0005）跌0.79%，折合報64.54元；建行（0939）跌0.59%，折合報6.21元。
今日焦點股份可留意：
今晨元朗站有白衣市民於港鐵（0066）元朗站追打其他非白衣紅手繩的市民，港鐵兩度不停元朗站，部份設施亦受破壞。留意港鐵。
國泰航空（0293）宣布，已完成收購經營廉價航空的香港快運航空100%股本權益。
中國奧園（3883）公布，以近32.62億元人民幣收購百年人壽的13.86%權益。
新創建（0659）公佈，中標並取得湖南省長瀏高速公路的營運及特許經營權，競投價為45.71億元人民幣（約51.943億港元）。
長汽（2333）發盈警，預計中期純利為15.3億元人民幣，按年減少58.6%。另外，亦宣布下調全年銷售目標，由120萬輛降至107萬輛，降幅10.8%。
聯通（0762）公布6月運營數據，移動出賬用戶累計到達數達3.24億戶，淨增數約2.4萬戶，較5月份的5.7萬戶，6月份4G用戶淨增數303.1萬戶，而5月份則為淨增285.6萬戶 。
金戈小股東實名舉報白雲山（0874）涉嫌財務造假，白雲山出通告澄清，指公司旗下分公司一直依法依規經營，不存在虛增成本、偷稅漏稅、隱瞞收入、信息披露不實、侵害股東利益等情況。
有舉報人入稟美國法院，指渣打（2888）在2009年至2014年協助伊朗清洗黑錢的金額實為超過560億美元，高於美國司法部與渣打和解時引述的2.4億美元，因此入稟法院要求渣打在已支付的17億美元罰款外，向政府作額外賠償。
國家新聞出版署約談12家網絡文學企業，當中包括的起點中文網、紅袖添香網均屬閱文集團（0772）旗下。
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