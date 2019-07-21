財政司司長陳茂波今日在網誌表示，日前到北京與國家稅務總局局長王軍簽訂避免雙重徵稅和防止偷漏稅的有關協議，其中包括為合資格跨境工作教師和研究人員提供特別稅務寬免。他相信，新措施會促進兩地的人才培訓、交流和科研合作，有助粵港澳大灣區發展成為國際創科中心。

陳茂波指出，香港和内地的科研合作已是大勢所趨，現時香港的大專院校在內地亦已開設了多間研究院及分校等。新協議生效後，現時需要經常在兩地穿梭的教師和研究人員都能夠受惠。而隨著大灣區規劃的推展，陳茂波認為政府需要梳理好現時區內的一些稅務差異，讓人才可以毋須顧慮稅務問題，隨心在大灣區內自由流動，香港人可以有更廣闊的空間一展所長。

陳茂波又提及，廣東省財政廳和國家稅務總局廣東省稅務局在上月公布，給予大灣區工作的境外高端人才和緊缺人才稅務補貼，簡單而言，港人在區內工作須繳納的個稅金額如果超過其應課稅所得收入的15%，則超額部份將由當地政府給予財政補貼。另外，國家稅務總局在今年3月公布，港人在內地停留當天不足24小時，不計入內地「居住天數」，亦對「有住所」的標準作進一步解釋。他認為，措施可令港人享有極為優惠的稅務寬免。

除了內地，陳茂波表示，港府也一直致力爭取跟全球不同國家地區簽訂全面性避免雙重課稅協定。，而本屆政府上任至今，已跟印度、芬蘭、沙地阿拉伯和柬埔寨簽署了全面性避免雙重課稅協定。現時，香港合共簽了41份協定，其中13份是跟香港20大貿易夥伴簽署。