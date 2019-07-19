建制派﹗Assemble﹗建制派呼籲明天大集會，有企業叫員工報告出席，中電（0002）工會也呼籲員工參加。據了解，中電工會都向會員發出Whatsapp，呼籲大家明日去集會。

本報向中電查詢，發言人著記者直接向工會查詢有關事宜，並強調中電的政策是保持政治中立，集團尊重員工的政治背景及立場。

其後記者與中電工會成員取得聯絡，一名不願透露姓氏、僅自稱「秘書小姐」的人士說，的確有呼籲員工去明天集會，但不需要他們回覆是否出席，員工想去就去，工會亦無對衣著方面有要求。

中電主要在香港為九龍及新界區發電，中電集團主要由猶太裔商人嘉道理家族持有，家族旗下同時擁有大酒店（0045）、山頂纜車、凌霄閣等資產。

中電尚且是工會發出呼籲，但有企業則直接叫員工參加集會。本報昨晚報道，中信股份（0267）旗下的大昌行（1828）昨日就以電郵呼籲員工參加集會活動，電郵還設有「人數」一欄，而且要求員工穿淺色衣服。

另外有本地傳媒則報道，太子鐘表亦在Whatsapp群組中叫員工參與明日的集會，更叫員工早一點到達，因為估計會有很多人，然後出席者要接龍報名，參加的公司會給予補假。

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