白雲山（0874，滬600332）今日爆出負面新聞，內地一個名為「北京康業元投資顧問有限公司」的微信號以實名舉報廣藥白雲山及董事長李楚源涉嫌違反《證券法》、《公司法》等相關規定，披露信息不實、隱瞞利潤及收入、財務數據造假、偷稅漏稅。

舉報文章指，白雲山及李楚源直接侵害上市公司股民以及中小股東利益，間接侵犯合作伙伴權益。

白雲山在2014年將國產偉哥「金戈」正式上市，由於毛利高、銷量勁，一直被視為白雲山的新「搖錢樹」。而今次舉報的北京康業元則表示公司為廣州白雲山醫藥發展有限公司（白雲山科技）的股東之一，並擁有白雲山科技的49%股權。按該公司章程，每一年年終會製作財務會計報告，並分送各股東，依法經審查驗證。但北京康業元指作為股東，自2014年金戈上市以來，在李楚源默許下從未給予公司經審計的完整財報。

該公司指，以李楚源為首的白雲山領導等剝奪其權利，又指金戈利潤巨大，但至今未獲分文收益，認為白雲山等需對北京康業元答覆及解決收益分配問題的方案。

舉報文章又提及白雲山有關虛報金戈主要成分的藥料成本進貨價，由每公斤1800元，內部記賬成本為每公斤10000元，按2014年4月至2016年10月的進貨7600公斤計，已虛增成本達6232萬元，當中涉及偷稅漏稅。

而據內媒報導，廣藥集團已發聲明，關注到下屬合資企業白雲山科技另一股東北京康業元發布的公開信。經了解，白雲山科技一直按公司章程依法經營，康業元多次未履行董事及股東職責。關於金戈相關問題，白雲山科技等一直主動與康業元進行協商，但未達成一致意見，公開信內容與事實嚴重不符，並造謠詆毀公司及李楚源、科技公司總經理肖榮明，公司已向公安機關報案並獲受理。

受消息影響，白雲山港股今日尾市走弱，跌5.56%，報33.1元﹔白雲山A股先升後回，曾高見39.67元，收市微跌0.9%，報38.66元。

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