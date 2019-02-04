中美兩國貿易代表通電話，港股高開123點後升幅擴大至最多347點，午後於28728點至28788點之間約60點內窄幅波動，恒指收市升303點或1.07%，報28765點，成交金額675億元，較昨日多11.5%；國指升124點或1.16%，報10909點。恒指回補裂口，企於100天線之上。港股上升成交增之餘，港元亦轉強，升至7.8026，是7月9日以來最強。

傳下周一高通(Qualcomm)、英特爾(Intel)和谷歌(Google)等華為供應商，將會與白宮經濟顧問庫德洛開會，討論允許向華為出售對美國國防無傷害的消費性電子產品零件，用於生產手機、電腦。受消息刺激，舜宇（2382）升2.85%，收報88.4元，是升幅最大的藍籌，瑞聲（2018）亦升1.04%，收報43.55元。

港鐵（0066）發盈警兼被大摩唱淡，股價跌足全日，最低曾見53.65元，跌3.6%，收市跌2.69%，收報54.2元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低6點。

友邦（1299）繼續創上市新高，收市競價時段更競價至88.5元的最高位，升2.73%，單單一隻已貢獻恒指84.8點，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，跑贏重磅股騰訊（0700）、平保（2318）、建行（0939），三者合計才貢獻恒指84.4點。

高盛發表報告，指港交所（0388）股價尚未反映近日疲弱的成交，反而過份反映策略上的利好消息。該行把港交所的評級由中性下調至沽售，目標價由270元下調至238元。港交所收市升0.15%，收報273.4元。

按周計，本周恒指止跌回升，恒指過去5個交易日累升1.03%或293點，而國指過去5個交易日則累升1.12%或121點。

恒指成分股當中，一周表現最佳的是中生製藥（1177），累升5.63%，其後是石藥集團（1093）升5.56%，吉利（0175）亦升5.1%，而破頂創上市新高的友邦則升3.5%。而跌幅最大的則是受油價拖累的中海油（0883），累跌2.5%，九龍倉置業（1997）亦跌1.7%。

國指成分股當中，最好表現的是屢遭沽空機構狙擊的安踏（2020），累升9.3%，而表現最差的是奧能源（2688），累跌2.76%。

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