高盛發表報告，指港交所（0388）股價尚未反映近日疲弱的成交，反而過份反映策略上的利好消息。該行把港交所的評級由中性下調至沽售，目標價由270元下調至238元。

港交所今日曾一度由高位跌1.3％，由升轉跌，但U盤彈升，收市升0.15％至273.4元。

高盛指出，港交所今年以來累升21％，跑贏恒指10個百分點。該行對港交所的抗跌力感到驚訝，但相信市場對其未來業務策略過份樂觀，包括MSCI中國指數期貨及中資股ADR來港第二上市等因素，已經反映在股價中。相反，股價未有反映近期成交疲弱的市况。

該行指出，上半年港交所在現貨股票、股票衍生產品及LME（倫敦金屬交易所）的成交，分別按年跌23％、4％及6％，成交直接影響了港交所60％的收入，對其餘40％的收入亦會有間接影響。而在7月份，港股成交更是2016年7月以來最低水平，但其股價在過去3年累升了4成。該行相信，港交所上半年撇除投資收入後的收益將按年跌5％，每股盈利將下跌2％。

至於港交所今年初預告，會發行MSCI中國指數相關期貨，高盛認為現時反映在股價上是為時尚早，因為還要等待監管批准及視乎產品詳情，就算相關產品能在今年第四季推出，港交所早期亦要透過較具競爭力的定價以吸引成交，因此對今明兩年盈利貢獻有限。

另外，雖然阿里巴巴或會來港上市並有傳集資100億至200億美元，但高盛認為這只代表港股自由流通量增加0.5％至1％，即使有更多中資股有意來港上市，亦只屬中期正面因素。