近年本港冒起多隻「獨角獸」（成立不足10年、估值達10億美元的初創企業），包括WeLab、TNG等，但創業有風險，主營租賃旅遊手機Handy的「獨角獸」Tink Labs 昨日傳出瀕臨倒閉消息，有網媒指，公司陷入財務問題，瀕臨結業要解僱近9成員工，Tink Labs發言人回應本報查詢時承認，公司正進行大規模重組，有解僱部分員工，現階段未能確定涉及人數，但並非外界所指的9成。

Tink Labs發言人表示，截至今年6月底，公司在全球約有500名員工，香港辦公室約有百多位員工，各地分部均有裁員。現時Tink Labs已進駐到英國、新加坡、日本、內地、台灣等地，發言人提到，公司正審視各地區的營運表現，而決定會否繼續當地營運。

台灣鴻海系富智康（2038）曾以可換股票據及直接入股方式，投資持有Tink Labs的Mango，但富智康在其2018年報，透露Mango去年收入約1336.20萬美元（約1.04億港元），虧損約1.23億美元（約9.59億港元），當時Mango有意尋找新投資者。有報道指，Mango出現經營問題，影響還款予富智康持有可換股票。

Tink Labs發言人指，與富智康的債務問題已經解決，有第三方投資者已買入相關債務，不方便透露新投資者身份。問及會否賣盤，發言人表示，集團不排除任何有關業務重組可能性。

其他報道：

【超人出遊】李嘉誠日本偶遇小學生 事後捐出200萬贊助旅程

【A股收市】滬指全周累跌0.26% 連跌兩星期

【有片：選股王】水泥行業最穩定 海螺有望突破50元阻力

【有片：埋身擊】藍籌股個別走 騰訊、友邦、港交所嚟緊走勢會點？

【自動駕駛】寶馬、騰訊設立運算中心 冀2021年推半自動駕駛汽車

【華為風波】傳華為供應商下周一與庫德洛會面

【大摩唱淡】沙中綫超支或影響派息 大摩降港鐵評級至減持

【中美角力】梅努欽：兩國代表通電話 之後有機會面談