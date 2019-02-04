日本最大啤酒商朝日集團（Asahi Group）與百威英博達成協議，收購百威旗下的澳洲CUB啤酒廠（Carlton and United Breweries），交易作價113億美元（約881.4億港元），預計於明年首季完成，所得資金將用作償還債務。作為交易一部分，百威將授權朝日集團，可以商業化其在澳洲的全球及國際品牌組合。百威又指出，將會繼續評估百威亞太（不包括澳洲業務）的新股上市計劃，惟要以合理估值作前提。

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百威指出，完成出售CUB啤酒廠後，可幫助集團擴張亞太區以及全球快速增長的市場。另外，交易的價格吸引，可令集團創造更大股東價值，以及進一步改善其財務報表，鞏固百威的增長機會。

百威首席執行官Carlos Brito指，集團仍看到亞太區業務的巨大潛力，該區亦繼續是集團的增長引擎。集團擁有獨一無二的品牌組合，有信心可捕捉亞太區的增長。

據《日經亞洲評論》報導，Carlton控制50%澳洲啤酒市場，Victoria Bitter是其著名品牌之一。

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