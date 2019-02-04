《新浪財經》在其微博上載多張本港首富李嘉誠，在日本北海道機場現身的照片，指有內地幾位老師帶著40多名小學生到日本進行舞蹈比賽，意外地在該機場偶遇李嘉誠，其後更獲這位首富捐出200萬元(人民幣‧下同)，贊助他們這次行程。

從照片所見，久未在香港露面的誠哥精神奕奕，表現得相當興奮，與一眾小朋友合照及揮手。據新浪的微博指，誠哥在偶遇這班小孩之後，便吩咐自己的秘書聯繫帶隊老師，要從李嘉誠慈善基金捐出100萬元，用於贊助這45位小學生。

本報經與基金會了解後，發言人確認捐款屬實。今次捐款對象是上海小白鴿舞蹈團，資助範圍包括90萬元補助45名學員參加於2019年7月18日在日本北海道「國際青少年舞蹈大會」之相關旅費；10萬元補助舞蹈團因參加是次海外賽事的開支；100萬元讓舞蹈團於未來推行老年人學習舞蹈的公益項目。

有網民在該微博下留言指：「我小孩子就在裡面，是李嘉誠慈善基金給舞蹈機搆一百萬，然後再負擔小孩子們去北海道參加比賽的所有費用約80萬，再給每個小朋友送一份禮物(小朋友去商場自己選，他埋單)」。

儘管近年李嘉誠被內地傳媒連番報道其撤資的負面消息，惟誠哥仍對內地人和事始終不離不棄。今次偶遇的經過，被同行的其中一位老師在其微博上公開，有網民笑問「誰能告訴我李嘉誠先生下一站的機場名稱和時間」、又指誠哥非常親民及「接地氣」，紛紛祝他老人家身體健健康康。

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