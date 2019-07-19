受到美股及內地A股回升帶動，港股今早做好，恒指高開過百點後向上，早市最多升347點，半日收報28772點，升310點或1.09%；國指升1.35%。大市半日成交389億元，相對近日而言有改善，但整體依然疲弱。

恒指升破28600點水平，為月初調整以來最高位，短線有機會再次挑戰兩萬九水平。環球進入貨幣寬鬆周期，韓國、印尼的央行昨天減息，聯儲局將於月底舉行議息會議，市場估計很大機會減息，寬鬆的貨幣環境利好資產格價，但減息的背後是兩大經濟體中國及美國貿易糾紛持續，對全球經濟的負面影響日深所致，在利淡利好因素角力下，將加劇股市包括港股波動。

大市方面，科技、醫藥、資源股做好，舜宇（2382）、中生製藥（1177）半日升逾3%；油股中石化（0386）、中海油（0883）升逾2%。重磅股友邦（1299）創新高，平保（2318）升約2%。中資券商、內險做好、貨幣寬鬆環境，金礦、礦石受追捧，基建及建材亦做好。

資源股中，除了金礦受惠金價攀升股，水泥股是基本面較穩健的一個行業。據統計今年上半年內地水泥行業的利潤按年升兩成，海螺（0914）今年首季盈利增長近三成，預計上半年可以保持雙位數增長，支持股價表現。走勢上，海螺近個多月在50天線約47元上整固，一旦轉強將有望嘗試突破50元阻力，可以在現水平收集。

劉思明

明報資深評論員