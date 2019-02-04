中美貿易談判代表確認電話會談，港股今早高開123點後，升幅持續擴大，最多曾升347點或1.22%，高見28809點，重上20天及100天線，並回補7月5日的下跌裂口，成交較昨日午市增加15%。成份股當中44隻上升，4隻下跌，2隻無升跌。

港股半日升310點或1.09%，報28772點，成交金額388億元；國指升145點或1.35%，報10929點。

美國財長梅努欽否認華為問題是中美談判的癥結，此外，華為在美國的主要供應商計劃於下周一與總統經濟顧問庫德洛會面，尋求政府允許向華為出售對美國國防無害的消費性電子產品零件，受消息影響，華為手機設備供應商股價上升，舜宇（2382）升3.78%，收報89.2元，是升幅最大的藍籌，瑞聲（2018）亦升1.86%，收報43.9元

友邦（1299）重拾升勢，並且破頂創上市新高見88.25元，半日收市升2.03%，收報87.9元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻63點。

港鐵（0066）昨日發盈警，估計中期需撥備24億元，當中，紅磡站施工問題所產生的費用及分階段啟用屯馬綫相關若干費用撥備費用約20億元。大摩認為，數字屬預估存不確定性，或對港鐵派息帶來影響。港鐵半日跌2.06%，收報54.55元，是跌幅最大的藍籌。

高盛下調港交所（0388）目標價12%，由270元降至238元，港交所半日跌0.66%，收報271.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低6點。

恒隆地產（0101）、電能實業（0006）齊創52周高，不過，恒隆地產後勁不繼，半日收市倒跌0.52%，收報19.26元；而電能實業升1.48%，收報58.35元。

憧憬美國減息，金融股上升，匯控（0005）升0.54%，收報65.1元；恒生（0011）升0.61%，收報196.5元；中銀香港（2388）升0.96%，收報31.6元。內銀內險股向上，工行（1398）升1.27%，收報5.58元；建行（0939）升1.45%，收報6.28元；交行（3328）升1.7%，收報5.98元；中行（3988）升1.53%，收報3.31元。平保（2318）升1.54%，收報95.55元；中人壽（2628）升1.71%，收報20.85元。

本地地產股亦向上，恒地（0012）升0.46%，收報43.7元；新地（0016）升0.15%，收報135.4元；新世界發展（0017）升0.65%，收報12.42元；長實集團（1113）升0.82%，收報61.15元；信置（0083）升1.05%，收報13.46元。

內房普遍上升，碧桂園（2007）升1.6%，收報11.44元；中海外（0688）升0.35%，收報28.55元。

油價回升，刺激油股向上，中海油（0883）升2.17%，收報13.16元；中石油（0857）升1.65%，收報4.31元；中石化（0386）升2.53%，收報5.26元。

個股方面，酷派（2369）復牌，最多曾跌61%，低見0.28元，半日收報0.4元，跌44%。連日抽升的承興國際（2662）今早宣布停牌，公告指中國警方搜查主席羅靜的辦公室物業時扣押了承興國際控股的會計記錄，羅靜遭刑事拘留，停牌前報1.16元。

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