美國貿易代表萊特希澤辦公室公布，美國和中國官員稍早通電話，但沒有提供關於通話的任何其他細節。港股今早高開123點或0.44%，報28585點，成交金額17億元；國指今早高開67點或0.63%，報10851點。

金沙中國（1928）升1.96%，報41.7元，是升幅最大的藍籌，建行（0939）升0.81%，報6.24元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻16點；發盈警的港鐵（0066）跌2.96%，報54.05元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低7點。

中美兩國官員通話，而較早前美國財長梅努欽否認華為問題是中美談判的癥結，華為供應商舜宇（2382）升1.8%，報87.5元，另一手機設備股瑞聲（2018）升0.35%，報43.25元。

雖然儲局澄清鴿派言論，不過市場對降息預期仍然存在，Pimco認為儲局減息50個基點的可能性不低。銀行股向上，匯控（0005）升0.31%，報64.95元；恒生（0011）升0.15%，報195.6元；中銀香港（2388）升0.16%，報31.35元。內銀內險亦上升，工行（1398）升0.73%，報5.55元；交行（3328）升1.02%，報5.94元；中行（3988）升0.31%，報3.27元。平保（2318）升0.9%，報94.95元；中人壽（2628）升0.24%，報20.55元。

因中美談判阻滯，以及俄羅斯輸油管恢復運作，抵銷美伊衝突影響，油價隔晚下跌，但隨著國貿易代表通電，油價回升三桶油亦向上，中石化（0386）升0.97%，報5.18元；中石油（0857）升0.47%，報4.26元；中海油（0883）升0.78%，報12.98元。

六福（0590）首季同店銷售跌10%。開市報24.85元，升0.6%。

恒大（3333）將不晚於2019年12月31日完成通過公司2018年度的股息具體分派方案。此舉或意味集團中期將繼續不派息，若年底前回A有望，則可如期派息。開市報22.7元，升0.2%。

眾安在綫（6060）公布，總經理兼聯席首席執行官陳勁，因個人工作安排辭職。開市報18.54元，無升跌。

停牌近兩年三個月的酷派（2369）公布，終符合所有復牌條件，將於今日起復牌，該股停牌前股價為0.72元。開市報0.28元，跌61%。

富智康集團（2038）補充盈警資料，預期上半年將錄得虧損約為8500萬美元或以下。開市報0.86元，升2.3%。

現代牧業（1117）獲A股新乳業提出以7.09億元認購股份，涉及持股9.28%。開市報1.43元，升2.8%。

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