紐約聯儲行長Williams發表鴿派言論，刺激美股三大指數向上，但留意收市後紐約聯儲發言人澄清，言論是有關20年研究的學術演講，無關即將召開的議息會議上的潛在政策行動，美元回升。港股ADR跌73點或0.26%，收報28388點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.19%，折合報355.92元；匯控（0005）跌0.01%，折合報64.74元；建行（0939）跌0.34%，折合報6.17元。

今日焦點股份可留意：

雖然儲局澄清鴿派言論，不過市場對降息預期仍然存在，Pimco認為儲局減息50個基點的可能性不低。留意息口敏感股。

華爾街五大銀行的交易收入在第二季度下降8%，上半年表現為超過十年來最差。歐洲銀行業預計將在下周開始發布業績，市場預計跌幅會更大。留意匯控（0005）。

港鐵（0066）發出盈利警告，料中期需就沙中線及英國業務撥備逾24億元。

美國財長梅努欽否認華為問題是中美談判的癥結，並稱存在「很多複雜問題」。留意中美貿易談判前景，以及相關貿易股。

因中美談判阻滯，以及俄羅斯輸油管恢復運作，抵銷美伊衝突影響，油價下跌，留意油股。

六福（0590）首季同店銷售跌10%。

恒大（3333）將不晚於2019年12月31日完成通過公司2018年度的股息具體分派方案。此舉或意味集團中期將繼續不派息，若年底前回A有望，則可如期派息。

眾安在綫（6060）公布，總經理兼聯席首席執行官陳勁，因個人工作安排辭職。

停牌近兩年三個月的酷派（2369）公布，終符合所有復牌條件，將於今日起復牌，該股停牌前股價為0.72元。

富智康集團（2038）補充盈警資料，預期上半年將錄得虧損約為8500萬美元或以下。

現代牧業（1117）獲A股新乳業提出以7.09億元認購股份，涉及持股9.28%。

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