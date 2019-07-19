美伊局勢緊張，伊朗聲稱扣押一艘外國走私船，而美軍則在霍爾木茲海峽附近擊落一架伊朗無人機，美股道指低開27點後，最多曾跌151點，其後因紐約聯儲行長Williams發表鴿派言論，表示當經濟出現有問題的跡象時，央行在這個低利率時代應該迅速採取行動，道指止跌回升最多3點。不過，收市後紐約聯儲局發言人澄清，這是有關20年研究的學術演講，無關即將召開的FOMC會議上的潛在政策行動，美元上升。

美國財政部長梅努欽表示，中美貿易仍存在「很多複雜問題」，否認限制華為是談判的癥結，另外，俄羅斯輸油管道流量的恢復亦引發供應過剩憂慮，紐約期油跌2.6%，跌至55.3美元。

道瓊斯工業平均指數收漲3點，升幅0.02%，報27222點。標普500指數收漲10點，升幅0.36%，報2995點。納斯達克綜合指數收漲22點，或0.27%，報8207點。

美國交通運輸部長表示，航空監管機構對於解除波音737 Max的禁飛令沒有時間表，在確定該機型安全前不會採取行動，波音跌2.28%，報361.11美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低57點，而IBM升4.5%，報149.63元，貢獻道指44點。

科技股方面，蘋果收市報205.66元，升1.13%，谷歌母公司Alphabet收市報1147.24元，升0.04%，亞馬遜收市報1977.9元，跌0.7%，Facebook收市報200.78元，跌0.5%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.23%，報386點。德國DAX指數收跌0.92%，報12227點；法國CAC 40指數跌0.38%，報5550點；英國富時100指數收跌0.57%，報7493點。