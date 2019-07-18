「猶如人生之歌一開始不休止，唱每一首歌一個故事。」 聲稱不懂政治的譚詠麟，以〈一首歌一個故事〉告訴大家，每位建制派背後都有著不同的故事、不一樣的考量。邁向古稀年的譚詠麟如是，律政司鄭若驊丈夫如是，「撐警代言人」兼立法會議員何君堯，可能亦如是。他們都有著一個共通點：旗下或家族企業有機會／已經上市。

消息人士向我透露，何君堯家族業務繁多，其中一家名為「漢貿機械工程有限公司」有機會部署分拆上市，提議我多加留意。

翻查資料，「漢貿機械工程有限公司」在這1992年成立，主要從事建築工程的結構設計及提供重型建築設備，包括為建築工程公司提供買賣及租賃塔式起重機服務。這家公司由「漢貿集團」全資擁有，董事除了梁炳華、李震宇外，還包括何君堯兄長何君柱等。

再看「漢貿集團」客戶名單，很容易會看到不少大型發展商的工程公司，例如南豐集團旗下的寶登建築有限公司、百利保旗下的正宏工程有限公司等，當然還包括不少政府工程客戶，例如保華建築、瑞安承建及禮頓建築（亞洲）等等。

何君堯家族業務向來受外界關注，早在去年《香港01》已報道何君堯家族公司持有粉嶺高球場附近12萬呎農地，不過若「漢貿機械工程有限公司」真的分拆上市，不少大家一直關心的資料例如家族股權分布、財務資料等將變成公開。

這位消息人士是股票界的朋友，建議留意的原因單純從投資角度出發。畢竟珠玉在前，鄭若驊丈夫旗下的安樂工程（1977）在一片逃稅、貪污、未經招標取得政府工程合約等爭議聲音中成功上市，並曾擁有較招股價1.2元高出42.5%的輝煌紀錄。

何君堯家族業務上市成為2020年我最期待的新股，原因簡單，安樂工程首日掛牌最高回報超過40%，以何君堯律師的人脈與能力，股價單日漲升400%並不過份。

李鴻彥

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