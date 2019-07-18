澳門希臘神話娛樂場經營所在的氹仔北京王府大飯店，目前正就原址規劃條件圖進行公示及收集意見，卻遭遇20間旅行社組成的北京王府大飯店苦主大聯盟反對。該聯盟召集人黃輝接受澳門電子傳媒指，該飯店尚欠苦主大聯盟約1億元酒店訂房款，建議當局將規劃諮詢擱置。

根據報道，該苦主大聯盟到工務局，遞交約200份有關北京王府大飯店規劃條件圖草案的意見。苦主大聯盟指，業權人亦從沒與他們聯繫，相關訴訟估計於下半年內開庭，因此認為目前並非好的諮詢時機。

另外，根據澳門工務局最新的《規劃條件圖草案》顯示，銀河娛樂（0027）位於澳門銀河的第三、四期所在的第二、三、四地段，最大許可地積比率分別為3.04、3.14及4.22倍，相對原有銀河第一、二期佔用的第一地段之最大許可地積比率限於3.04倍，土地覆蓋率全部地段均為62.5%，並且已有有效的建築計劃。是次意見收集由6月17日至7月1日，並無遭遇公眾反對。

至於新濠國際（0200）旗下新濠博亞方面的新濠影匯，按《規劃條件圖草案》所示，最大許可地積比率為5.04倍，土地覆蓋率則達80%，尚未有有效建築計劃。是次意見收集由6月17日至7月1日。但是有意見認為，有關土地既列明可作電影製作用途，卻不見對當地文化創意產業支持，另有意見指出，為何可讓土地覆蓋率在短短兩年內由63.34%，大增至80%，要求當局交代。

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