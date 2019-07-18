食其家官網食其家在日本全國擁有約2000家分店，與吉野家及松屋齊名，是三者當中擁最大市場份額。(網上圖片)

據一個日本討論區流出截圖，與吉野家齊名、有「日本三大牛肉飯」之稱的日本連鎖快餐「食其家（すき家）」正在研究今年底來港開店，但準確時間及地點仍未確定。本報致電食其家在港的分公司查詢，發言人承認的確有此計劃，惟一切屬籌備當中，具體開店時間及地點有待公布。

翻查資料，「食其家」母公司Zensho去年10月來港成立公司，董事包括Zensho旗下主管食其家業務的すき家董事長西川洋司。

網上流傳西川洋司發出的內部電郵內容大概指：

「香港第一間店舖尚未確定，請你們再等等，稍後會在SNS公佈。但即使在香港開，是否與日本一樣用「すき家」這個名稱？是否使用SUKIYA同一個logo呢？目前仍在考慮當中，但就不會使用「壽喜家」這個名。」

據食其家官網顯示，公司在日本全國擁有約2000家分店，以市場份額計，是最大的牛肉飯連鎖店。另外兩家同類的連鎖店分別為吉野家及松屋。而食其家的分店總數在三家連鎖店中是最多。

另據網上資料顯示，截至2017年12月13日止，食其家在中國內地擁有195家店鋪，在台灣則有30家店舖；而在泰國、馬來西亞、印尼、越南、巴西及墨西哥等都設有分店。

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