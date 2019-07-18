港鐵（0066）發出盈利警告，因應促使2020年首季開通屯馬線大圍站至啟德站路段的商業服務，並就紅磡站施工問題所產生的費用及分階段啟用屯馬綫相關若干費用，最佳估計約共支付費用約20億元。因此該公司將於今年6月底止綜合損益表作出20億元的撥備，但是未計可向任何其他人士提出任何潛在追討在內。

港鐵又指，連同在5月30日發出公佈就其在英國持股30%的合營公司First MTR South Western Trains Ltd作出約4300萬英鎊（約4.3億港元）撥備，因此連同前述屯馬綫項目所作撥備合計，會高達24.3億元。該撥備總額分別相當於截至2018 年 6 月 30 日止六個月及截至 2018 年 12 月 31 日止年度公司及其附屬公司基本業務所產生的綜合利潤分別為 46.48億港元及 112.63億港元約52%及22%。

港鐵正就政府就紅磡站施工問題所產生的費用，及沙中綫造價，及分階段推動屯馬綫的費用方面，達成整體解決方案。若未能在合理期間內達成，港鐵與政府於2012年5月29日訂立的委託協議的條款，應繼續適用。根據三份委托協議，港鐵已經獲取的項目管理費用合共78.93億元。

根據各委托協議，政府可因應港鐵疏忽履行沙中綫協議的責任，或港鐵違反沙中綫協議而蒙受的虧損，獲港鐵作出彌償。根據第三份委託協議，港鐵對政府就沙中綫的的總法律責任設有上限，此上限相等於港鐵根據沙中綫協議所收取的費用。目前港鐵並未收到政府就任何沙中綫協議，對其提出申索。港鐵亦可選擇就紅磡施工事件相關費用，行使其對第三方提出申索的權利。

港鐵全日收報55.7元，升0.09%。