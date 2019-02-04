恒指兩連跌，收市跌131點或0.46%，報28461點，成交金額雖然較上日輕微增加5億或0.94%至605億元，但仍然偏低；國指跌63點或0.58%，報10784點。收市恒指重上10天線28456點之上，但仍出現10天線跌穿20天線的走勢。升跌藍籌比例與午市相同，藍籌當中39隻下跌，8隻上升，3隻無升跌。

旺旺（0151）保持今日升幅最大藍籌的地位，收市升1.4%，報6.3元，今早公司澄清有關指控集團自內地政府獲得額外財政補助中獲益，乃完全錯誤且惡意；友邦（1299）則止跌，收市升0.76%，收報86.15元， 是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻23點。

中美貿易談判陷入僵局，傳因中美對放寬華為制裁持不同態度。另外，華為因受制裁影響，6月份歐洲的市佔率下跌，華為零件供應商舜宇（2382）跌2.33%，收報85.95元， 是跌幅最大的藍籌。科技股回落，騰訊（0700）跌1.82%，收報356.6元， 是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低53點。

「睇樓團」困擾，新地（0016）跌0.59%，收報135.2元。其他地產股方面，新世界發展（0017）跌1.28%，收報12.34元；長實集團（1113）升0.25%，收報60.65元；信置（0083）跌0.15%，收報13.32元；恒地（0012）跌0.11%，收報43.5元；領展（0823）跌0.21%，收報96.8元。

油股保持全日下跌，中海油（0883）跌2.28%，收報12.88元；中石油（0857）跌0.47%，收報4.24元；中石化（0386）跌0.58%，收報5.13元。

傳陸金所退出P2P業務，平保（2318）由升轉跌0.32%，收報94.1元；中人壽（2628）則保持升0.24%，收報20.5元。

味千中國（0538）第二季的同店銷售按年增長4.8%，收市升幅擴大至15.9%，收報3.64元。

維達（3331）中期純利增長5.4%至4.4億元，派中期息7仙，集團行政總裁麥燾指，集團仍然會擴充產能，由現時的122萬噸增至125 萬噸，以及保持電商優勢，確保業務增長。維達收升16.1%，收報15.68元。

國泰（0293）公布，6月載客量按年增6%，上半年載客量升4.4%；6月貨運量按年減少9.1%，連跌8個月，上半年減少5.7%。國泰收市跌0.6%，報12.18元。

收市後公布沙中線消息，港鐵（0066）收市升0.09%，報55.7元，曾創52周高55.75元。

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