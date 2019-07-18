大和資本發表報告指，近日香港的大型示威活動，令香港在國際間更有名，亦向國際展示了香港的法律體制，相信外資仍會視香港為安全的方式去投資中國。

大和資本中國及香港地產主管簡國裕撰寫這份報告，他指出，香港正處於不斷變化的狀態，未來會隨著與各種不斷演變的參數而作出改變，包括香港與內地的關係，及中美關係等等。在與眾多專家討論後，他相信香港上市的企業目前在全球範圍內的地位令人擔憂，但當前的情况是機會多於風險，香港公司可以在全球投資界找到自己的位置。

他指出，有投資者相信香港公司有悠久歷史，亦有較好的透明度與企業管治水平，相信香港公司可以作為投資中國的另一渠道。由於不少香港公司在財務上較審慎，亦普遍願意派息，現時最少有3家企業，包括領展（0823）、港交所（0388）及港鐵（0066）的估值較環球同業高。

對於香港家族經營的地產公司，他相信現代化的過程已展開，只要他們繼續展現到財政審慎、肯派息、願意剝離非核心資產及開始從內地的投資取得回報，相信他們可協助香港公司在當前不明朗的環球前景下，在環球投資界確立一定的地位。

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