國家外管局今日公布，6月份中國的銀行結售滙轉為逆差193億美元，創兩年來最大逆差規模，5月為順差62億美元。而今年上半年，銀行累計結售滙逆差332億美元，境內銀行累計涉外收付款順差312億美元。另外，今年6月，境內銀行代客涉外收付款逆差91億美元，較上月60億美元逆差擴大50%，是7個月來最大逆差規模。

不過，外管局新聞發言人兼總經濟師王春英在上午舉行的新聞發布會上指，雖然銀行結售滙出現逆差，但如果綜合考慮遠期結售滙和期權交易等其他供求因素，外滙市場供求呈現基本平衡。她指出，從中美經貿摩擦升級後的5月及6月看，銀行結售滙月均逆差66億美元，比2018年下半年月均逆差下降44%，說明供求狀況相對良好，月度波動主要受市場逢高結滙和逢低購滙影響，體現市場預期的總體穩定以及價格的市場化調節作用。

另外，王春英表示，中美經貿摩擦對資金跨境流動影響總體可控；上半年人民幣對美元呈現雙向波動，滙率預期總體平穩，境內外市場供求總體均衡，預計下半年跨境資金流動總體保持基本穩定。雖然全球貿易保護主義等不確定因素比較多，但有利因素也有，包括國際貨幣環境相對寬鬆，中美利差擴大，為外滙市場穩定提供有利的條件。

王春英估計，第二季中國的國際收支經常賬戶仍將呈現順差，預計全年經常賬戶仍舊保持在合理區間，延續小幅順差的格局。

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