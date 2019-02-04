【港股午市】恒指半日跌139點 新地跌1%
文章日期：2019年7月18日 12:44
憂慮中美貿易談判陷僵局，港股半日曾跌216點，並出現10天線(28455點)跌穿20天線（28509）的走勢，另外，半日成交連續第三日減少，較昨日同期減少2%。
恒指半日跌139點或0.49%，報28453點，失守10天、20天線，成交金額335億元；國指跌45點或0.42%，報10802點。跌市之下，藍籌當中39隻下跌，8隻上升，3隻無升跌。
美國上周汽油和柴油消耗量遠低於預期，加劇市場對石油需求的擔憂，中海油（0883）跌2.58%，收報12.84元，是跌幅最大的藍籌，另外兩桶油亦跌，中石油（0857）跌0.7%，收報4.23元；中石化（0386）跌0.58%，收報5.13元。
科技股普遍下跌，即使有券商預期，騰訊（0700）將維持其在遊戲、娛樂和廣告等線上業務的領導地位、第二季收入升逾26%，騰訊半日亦要跌1.27%，收報358.6元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低37點。
旺旺（0151）澄清有關指控集團自內地政府獲得額外財政補助中獲益，乃完全錯誤且惡意，旺旺半日升1.77%，收報6.32元，是升幅最大的藍籌。
日前公布6月份保險收入數字的平保（2318），連升兩日，半日再升0.42%，收報94.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻6點。中人壽（2628）亦升0.24%，收報20.5元。
華為6月歐洲市場手機銷量顯著下滑，舜宇（2382）跌2.22%，收報86.05元，不過蘋果亦只能少幅搶佔市場，瑞聲（2018）跌1.93%，收報43.25元。不過，即使能夠搶佔市場的小米（1810）半日亦要跌1%，報9.01元，見1個月低。
自從沙田新城市廣場「引清兵入關」一事，公關仍未能為事件「熄火」，有網民探討去新地（0016）新盤「睇樓」，新地跌1.03%，收報134.6元；新世界發展（0017）跌1.76%，收報12.28元；長實集團（1113）跌0.33%，收報60.3元；信置（0083）升0.15%，收報13.36元；恒地（0012）無升跌，收報43.55元；領展（0823）跌0.52%，收報96.5元。
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