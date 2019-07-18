國泰（0293）中午公布上半年及6月份的客、貨運量數據。6月載客量310.01萬人次，按年增6%，乘客運載率上升1.4 個百分點至86.7%，以可用座位千米數計算的運力則上調7.3%。上半年國泰載客量升4.4%，而運力則增加6.7%，增幅均較去年同期有所上升

貨運方面，6月貨運量16.39萬公噸，按年減少9.1%，連跌8個月，運載率下跌7.8個百分點至62.8%。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力上升1.5%，而貨物及郵件收入噸千米數的跌幅為 9.7%。今年上半年載貨量減少5.7%，去年同期為上升7.5%；運力上升1.1%．升幅較去年同期收窄，而貨物及郵件收入噸千米數則下跌6.1%，去年上半年為上升7.3%。

國泰航空商務及貨運董事林紹波表示，6月份商務及旅遊客運需求依然強勁，前艙運載率更達到10多年來新高。然而激烈的市場競爭令收益率持續受壓。北美和歐洲等長途航班表現較預期遜色，尤其是收益方面。預計收益率於未來數月將持續受壓。

貨運方面，林紹波指，疲滯的市場氣氛削弱載貨量及收益率。除美洲，東北亞和中國的載貨量較5月份略有增加外，整體貨運量較上月及去年同期下跌，惟亞洲地區在6月下旬出現短暫復蘇。未來數月的貨運量走勢並未有反彈回升跡象。國泰將通過與貨運代理商和付貨人密切合作，努力維持理想的市場份額，並進一步調整貨機運力，配合需求。

國泰半日收報12.34元，升0.65%。