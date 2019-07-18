中美貿易談判再吹冷風，美股高位有回吐，港股今早受壓，但低位很快有支持，恒指低開後最多跌216點、低見28376點回穩，半日收報28453點，點139或0.49%；國指跌0.42%。大市半日成交336億元。

藍籌股普遍偏軟，科技、濠賭股沽壓較大，舜宇（2382）、瑞聲（2018）、銀娛（0027）、金沙中國（1928）跌1%、2%。中資金融、食品股向好，太保（0291）、財險（2328）、潤啤（0291）、旺旺（0151）升約1%以上。

國家發改委月中發布關於規範城鎮燃氣工程安裝收費的指導意見，規定比市場預期更具彈性，刺激燃氣股攀升，華潤燃氣（1193）更屢創新高，最高見42.85元回落。今年上半年全國全國天然氣消費量按年增長一成，天然氣用氣需求平穩增長，而燃氣接駁費的問題明朗化，困擾投資市場的陰霾消除，燃氣股中線可以看好。

潤燃的股價今年以來累升超過兩成，大幅跑贏新奧能源（2688）中國燃氣（0384）升一成。公司淨現金資產負債表及自由現金流，支持派息持續上升，股息回報率強勁，支持股價表現。不過，經濟不振，工業需求放緩，潤燃今年上半年盈利或遜於預期，並造成股價近日受壓。不過，股價持續調整，股息率提高，增加吸引力，低位有支持。

走勢上，潤燃跌至50天線初步有支持，但短線下跌動力大，反彈過後或再下試低位，除非反彈可以重上40元，否則36元附近吸納，並以低收35元止蝕。

劉思明

明報資深評論員