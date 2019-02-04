中美談判前景，以及對經濟增長的憂慮，拖低美股及港股ADR表現，恒指今早亦跟隨低開200點或0.7%，報28393點，成交金額15億元；國指今早低開90點或0.84%，報10757點。

資金避險買公用股，電能實業（0006）升0.09%，報57.9元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻0.21點。

傳美國政府正研究如何回應中國關於放寬對華為限制的要求，加上市場研究公司Kantar指，6月歐洲市場華為手機銷量顯著下滑，華為零件供應商舜宇（2382）跌1.7%，報86.5元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）重拾跌勢，開市跌1.05%，報84.6元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低32點。

沙田新城市廣場周日警民混戰，新地（0016）遭質疑「引清兵入關」，雖然新地昨日閉門解話，稱該批警察進入商場前無通知新地，重申「從無想過要叫警方入來」，會向警方表達關注。不過市民似乎並不接受，包括一些專欄、網上討論，亦開始有探討組織「睇樓團」，去新地新盤「御半山II」「睇樓」。留意事件發酵。新地今早開市無升跌，報136元。其他地產股方面，新世界發展（0017）跌0.32%，報12.46元；長實集團（1113）跌0.99%，報59.9元；恒地（0012）跌0.46%，報43.35元；信置（0083）跌0.9%，報13.22元。

中國旺旺（0151）刊發一則由公司風險管理委員會作出的澄清及反駁公告，旺旺指，有關指控集團自內地政府獲得額外財政補助中獲益，乃完全錯誤且惡意。旺旺及其董事對該錯誤指控保留採取法律行動的所有權利。旺旺開市報6.2元，跌0.1%。

味千中國（0538）公布，截至今年六月底的第二季的同店銷售按年增長4.8%，快速休閒餐廳業務銷售6.4%。味千在第二季公布的同店銷售增長率包含了香港及內地同店銷售增長，而非以往將香港及中國分開顯示。開市報3.1元，跌1.2%。

維達（3331）公布截至6月底止中期業績，純利增長5.4%至4.4億元，派中期息7仙。開市報13.5元，無升跌。

貓眼娛樂（1896）發盈喜，由於營銷及推廣開支減少，預期中期業績將扭虧為盈。開市報13.88元，升1.9%。

市場研究公司Kantar指，6月歐洲市場華為手機銷量顯著下滑，華為5至6月期間在英國、法國、西班牙、德國和義大利的市場佔有率損失約三分之一。三星和小米（1810）是主要的受益者，小米開市報9.08元，跌0.3%。

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