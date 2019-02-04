【開市焦點】港股ADR跌216點 「睇樓團」留意新地
文章日期：2019年7月18日 08:50
中美貿易談判陷入僵局，傳美國政府正研究如何回應中國關於放寬對華為限制的要求，美股三大指數下跌，作為經濟增長晴雨表的道瓊運輸業平均指數更大跌3.59%，港股ADR亦跌0.76%或216點，收報28377點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.11%，折合報359.18元；匯控（0005）跌0.88%，折合報64.43元；建行（0939）跌0.89%，折合報6.16元。
今日焦點股份可留意：
沙田新城市廣場周日警民混戰，遭質疑「引清兵入關」，引發市民連續3日到商場要求新地（0016）交代，新地昨稱該批警察進入商場前無通知新地，重申「從無想過要叫警方入來」，會向警方表達關注。不過市民似乎並不接受，包括一些專欄、網上討論，亦開始有文章探討組織「睇樓團」，去新地新盤「御半山II」「睇樓」。留意新地表現。
中國旺旺（0151）刊發一則由公司風險管理委員會作出的澄清及反駁公告，旺旺指，有關指控集團自內地政府獲得額外財政補助中獲益，乃完全錯誤且惡意。旺旺及其董事對該錯誤指控保留採取法律行動的所有權利。
味千中國（0538）公布，截至今年六月底的第二季的同店銷售按年增長4.8%，快速休閒餐廳業務銷售6.4%。味千在第二季公布的同店銷售增長率包含了香港及內地同店銷售增長，而非以往將香港及中國分開顯示。
維達（3331）公布截至6月底止中期業績，純利增長5.4%至4.4億元，派中期息7仙。
貓眼娛樂（1896）發盈喜，由於營銷及推廣開支減少，預期中期業績將扭虧為盈。
市場研究公司Kantar指，6月歐洲市場華為手機銷量顯著下滑，華為5至6月期間在英國、法國、西班牙、德國和義大利的市場佔有率損失約三分之一。三星和小米（1810）是主要的受益者。
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