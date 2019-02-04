中美兩國貿易談判停滯不前，雙方是否會面將視乎兩國官員本周的電話會談結果，引發市場憂慮談判陷入僵局，即使美國銀行等五大銀單季盈利創紀錄，但亦無阻美股向下，道指低開14點後，跌幅持續擴大，最多曾跌117點。另外，作為經濟成長晴雨表的道瓊運輸業平均指數大跌3.59%，亦加添市場對經濟不景的不安。

道瓊斯工業平均指數以接近全日低位收市，收市跌115點，跌幅0.43%，報27219點。標普500指數收跌19點，跌幅0.66%，報2984點。納斯達克綜合指數收跌37點，或0.46%，報8185點。

Caterpillar 跌2.42%，報135.73美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低22點，而波音升1.87%，報369.52元，貢獻道指45點。

科技股方面，蘋果收市報203.35元，跌0.56%，谷歌母公司Alphabet收市報1146.74元，跌0.58%，亞馬遜收市報1992.03元，跌0.88%，Facebook收市報201.8元，跌1%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.38%，報387點。德國DAX指數收跌0.73%，報12341點；法國CAC 40指數跌0.77%，報5571點；英國富時100指數收跌0.56%，報7535點。