中國旺旺（0151）刊發一則由公司風險管理委員會作出的澄清及反駁公告，旺旺指，留意到今年7月15日一篇題為「羅文嘉痛批：中天就是紅媒 你拿了北京多少錢要誠實申報」的文章，指該文章指控集團自內地政府獲得額外財政補助中獲益，但該指控乃完全錯誤且惡意。旺旺及其董事對該錯誤指控保留採取法律行動的所有權利。

旺旺指，上述指控亦是有政治動機的，意在嚴重損害旺旺聲譽及股東利益，並誤導投資公眾。集團特意在公告內表明，公告乃由審核及風險管理委員會作出。

審核及風險管理委員會澄清及強調，誠如集團年報所披露，其從各政府機構收到政府補助金。該等政府補助金乃為獎勵其在內地若干附屬公司而依法授予集團。其授予僅依據客觀標準，如集團的投資及表現。該等政府補助金的授予概無與包括中天的任何集團外第三方活動相關。

同時，旺旺指作爲一家聯交所上市及恒指成分股公司，其遵守所有與其財務報告有關的法律法規，遵守最高職業準則以及採取最優措施。集團財務報表經審核及風險管理委員會嚴格審查，並獲得了由核數師出具的無保留意見的審計報告。

旺旺指，該等財務報表透明、真實及公平地反應出財務狀況。故此，有關公司從額外財政補貼獲益的指控無異於質疑審核及風險管理委員會的工作及本公司財務報表的準確性。該集團的審核及風險管理委員會強烈譴責諸如該指控所載錯誤及惡意信息之惡行，旺旺及其董事亦對該錯誤指控保留採取法律行動的所有權利。