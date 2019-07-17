小米（1810）位於深圳華潤萬象天地的小米之家旗艦店開業約兩年，負責人表示，隨著門店產品愈趨多元化，平日人流可高達2000人次，而周末人流6000人次，當中一半為香港旅客慕名而至。該門店更打造了「偽文青」空間，在牆上貼滿「因為米粉所以小米」、「為發燒而生」等白色字句，甚至印上雷軍在印度發布會名句「Are you ok」！

「Are you ok」來源要追溯至雷軍多年前在主持小米印度發布會。近年小米銳意發展印度市場，2015年更在印度舉行小米手機4i發布會，當時雷軍宣布向在場的所有人送上小米手環時，引起全場歡呼，但雷軍卻多次以英文回應「Are you ok?」，其英文能力迅即引起熱議，有網民甚至製作相關二次創作歌曲，吸引網民瘋狂轉載。小米之家旗艦店負責人笑言，這塊牆壁已成為打卡勝地。

現時該小米之家旗艦店出售400至500款產品，大約每兩個月會重新整理擺設，以保持新鮮感。負責人稱，以往小米之家的客源主要為男性，近年小米推出更多家電產品，包括冷氣機、智能電視、智能洗衣機等，成功吸引女性捧場客。該店亦有出售小米9號平衡車的改裝部件，可與小米平衡車合體成「小型賽車」。

記者：李哲毅