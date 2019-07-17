金融發展局今日發表第六份年報，亦是金發局註冊為公司後第1份年報。近期港府修訂《逃犯條例》引發社會爭議，部份金融界人士擔憂出現走資現象，金發局主席李律仁表示，與業界人士有溝通，同時掌握確實數據，指香港並無走資情況出現。他指相信香港金融市場的底蘊，不擔心近期事件有短期影響。

李律仁指，以自己多年從事法律經驗而言，認為評價一個國家的法治最「深厚」的層面，視乎其對產權及商業活動的法律保障，及對人與人之間來往活動的保障。他指從這個角度而言，香港是有良好法治，而香港金融中心地位亦是建立在良好法治上。

被問及近期進行推廣工作時，是否有外國投資者表示憂慮，李律仁指暫時未有見到，但近期國際上更多人希望了解香港情況。他指未來金發局將會加強對外宣傳工作，令外部知道香港處理爭拗的方法成熟。他又指，金發局會根據當下形勢，相應調整研究的題目，對政府提出建議。

金發局去年9月註冊為擔保公司，金發局行政總監許正宇指，公司化後金發局進行市場推廣工作更為靈活，而現時有自己團隊，不需要調派其他機構員工進行研究報告。他指，公司化後金發局只是工作形式改變，目標沒有改變。

金發局來年有計劃進行與網絡安全及家族辦公室（family office）財富管理相關的研究。陳翊庭指，見到香港暫無網絡安全法，望可借此研究幫助香港建立網絡安全系統，監管及保障公司的收據收集及處理。

記者：馬迪帆

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