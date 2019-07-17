中美貿易角力主導大市，早段因美國總統特朗普的加稅言論而低開155點，最多跌242點，低見28377點，但臨近尾市則因為中國外交部表示對中美經貿磋商抱有誠意，大市跌幅收窄，並以全日最高位收市，不過大市成交連續第二日減少，跌至本月5日562億元成交後最低，恒指亦結束五連升。

外交部發言人耿爽於例行記者會上表示，中美兩國的經貿團隊一直在保持著溝通，中國對中美經貿磋商抱有誠意，認為中美經貿合作是互利的；美國動用國家力量無端打壓中國企業嚴重損害了美國的國家形象。

恒指收市跌26點或0.09%，報28593點，成交金額600億元，較昨日減少8%；國指跌17點或0.16%，報10847點。

被標普確認評級，並且看好可以恢復增長的吉利（0175）升3.04%，收報12.22元，是升幅最大的藍籌。標普預期今年下半年起，銷售額和利潤率跌幅將會收窄，繼而恢復增長。其他車股及汽車代理股亦造好，華晨（1114）升4.8%、中升（0881）升1.1%。

平保（2318）6月保費收入升11.8%，上半年升9.37%，大和預計上半年純利增長45%至55%，平保股價全日升0.48%，收報94.4元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻7點。

中國農業農村部市場與經濟信息司司長唐珂稱，中國豬肉價格下半年上漲壓力較大，萬洲（0288）跌1.89%，收報7.8元，是跌幅最大的藍籌。

油價隔晚急挫，拖累油股表現，中海油（0883）跌1.79%，收報13.18元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低12點，中石油（0857）無升跌，收報4.26元；中石化（0386）跌0.58%，收報5.16元。

承興（2662）早前澄清不實報道，今早大幅反彈，全日收報0.88元，升幅擴大至72%。

傳華為將於26日發布首部5G電話，舜宇（2382）升0.69%，收報88元。另外，中國質量認證中心官網資料，已經有7款5G手機獲得了3C認證，當中華為佔4款，而小米（1810）則未有，據報小米將於下周申請測試，小米跌2%，報9.11元。

明日將公布業績的恒大（3333）升近6%，市場憧憬公司將派股息。內房個別發展，潤地（1109）升0.14%，收報34.85元；碧桂園（2007）無升跌，收報11.42元；中海外（0688）跌0.18%，收報28.5元。

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