華夏動漫形象（1566）舉辦電競大賽，並首度利用5G技術直播，主席莊向松表示，未來會繼續跟不同國際級動漫集團合作，發掘更多超級IP（知識產權）；他又透露，下半年亦將會於深圳開設新一個室內活動遊樂園及更大型電競音樂節。至於為何不選址香港，他指因香港的支援政策不足，5G技術支援亦比深圳差，加上很多科技公司總部如騰訊都集中在深圳，故技術支援亦會較好。

華夏動漫形象將於明日（7月18日）開幕的第十一屆深圳動漫節中主辦「第二屆華夏動漫杯5G + VR 全國電競大賽」，並首度利用5G技術直播VR電競大賽。莊向松表示，5G將改變VR於電競上的應用，除了遊戲質素外，5G 更可做到實時直播/轉播，可連結全球用戶一同收看其電競賽事。

除此之外，莊更指未來會繼續跟不同國際級動漫集團合作，發掘更多超級IP（知識產權），而月底將會到日本與兩間大型知識產權(IP)持有企業的最高決策人會面，以討論今年8至10個IP之代理事宜。透過將其IP移植至VR 電競，一方面提升可提升IP 角色市場關注度，另一方面提升電競業務。

家用遊戲機合作方面，莊則指由於現時家用遊戲機公司如：Sony PlayStation 或 微軟X -box 本身有自身一套VR 模式，而且要視乎其對方系統是否開放讓其他公司合作，故他們未有計劃跟其家用遊戲合作。而現在就有跟華為合作其5G 技術及華為雲。

記者：陳子謙