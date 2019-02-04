人民幣在5月貿戰升級後受壓，有意見認為中國會以人民幣貶值反制美國貿易關稅，ING銀行大中華經濟師彭藹嬈認為，中國輸美貨品利潤只有5%，現時美國提升關稅至25%，美國的公司和消費者未必肯負擔其他部分的關稅，令中國企業訂單流失，非人民幣貶值可以解決。

彭藹嬈反而認為，因為中國要向美國增加農產品進口，中國要向其他國家輸入半導體，其他國家會提高半導體價格，因此維持強人民幣有助減低成本。另外，人民幣匯率跌穿7算，會使人民幣進入下一個下跌周期。彭藹嬈相信人民幣匯率不會跌穿七算，並在，6.9至6.95間徘徊，年底見6.9。

美國聯儲局預計會在月底減息，有意見認為有助增加人民銀行寬鬆的空間，彭藹嬈指出，因中國資本賬不開放，因此人民銀行寬鬆，與美國聯儲局減息的關係不大。她認為今年人民銀行會再定向降準2次，各0.5個百分點，以增加向小微融資，減少對市場造成衝擊，如資金流向炒樓。

至於會否減貸款基準利率，彭藹嬈認為該利率並不靈活，不是市場化工具，已經放棄，央行運用逆回購工具，已經可以使隔夜拆息回到一厘以下。她預期七日逆回購利率會降低兩次，各0.05厘，作為央行支持小微企業的決心。

本港反對《逃犯條例》修訂抗議未息，彭藹嬈認為，抗議活動對香港經濟影響不大，參考2014年佔領運動由6月起討論至9月底高峰期，本港甲級寫字樓租金繼續上升，反映企業未因此徹離本港，而且近日示威未影響置業氣氛。