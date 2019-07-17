美國總統特朗普再提對華加徵關稅，美股回吐，港股近日連升5日走勢亦受阻，恒指今早低開155點後，跌幅曾擴大至242點，半日收市跌87點或0.31%，報28531點，成交金額342億元，較昨日同期減少7%；國指跌45點或0.42%，報10819點。藍籌股當中，34隻下跌，12隻上升。

標普確認吉利（0175）評級，同時預期今年下半年起，銷售額和利潤率跌幅將會收窄，並將恢復增長，吉利升4.05%，收報12.34元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻7點。

美國總統特朗普表示，美伊關係取得進展，暗示中東地區的緊張局勢可能得到緩解，油價下跌，拖累油股表現。中海油（0883）跌2.09%，收報13.14元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低15點，其他兩桶油方面，中石油（0857）跌0.47%，收報4.24元；中石化（0386）跌1.35%，收報5.12元。

石藥（1093）跌3.07%，收報13.28元，是跌幅最大的藍籌，另一藥股中生製藥（1177）跌0.78%，收報8.86元。

沙田新城市廣場經過周日警民混戰後，昨日遭人投訴，業主新地（0016）跌0.07%，收報135.7元。其他地產股亦下跌，新世界發展（0017）跌0.64%，收報12.38元；領展（0823）跌0.97%，收報96.95元；信置（0083）跌1.04%，收報13.32元。

本地零售股表現不滯，周大福（1929）首季港澳同店銷售按年跌11%，同店銷量按年跌14%，半日跌3.2%，六福（0590）、周生生（0116）亦分別跌2.1%及1.7%。卓悅（0653）亦跌2.2%，佐丹奴（0709）再跌0.9%，最多曾跌2.6%低見2.96元，見52周低。

平保（2318）公布6月保費收入升11.8%，上半年升9.37%，半日收市升0.16%，收報94.1元，另一藍籌中人壽（2628）升0.24%，收報20.55元。

特朗普重提關稅、參眾兩院提出法案擬禁將華為剔出「黑名單」，消息未有影響華為相關的舜宇（2382），半日升0.8%，收報88.1元。其他貿易相關股，瑞聲（2018）升0.23%，收報44.2元、萬洲（0288）跌1.13%，收報7.86元、申洲國際（2313）跌0.36%，收報110元、創科實業（0669）升1.6%，收報60.5元。

承興（2662）早前澄清不實報道，今早大幅反彈，半日收報0.74元，升45%。

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