恒指跌87點，收報28531點，成交金額342億元。特朗普就中美談判發表悲觀言論，認為距離達成協議還有漫漫長路，隨時也可加徵關稅，港股低開低走曾跌逾200點，但之後A股回穩下，港股跌幅也收窄。

面對貿易戰風險，市場今早主攻一些內需股份，強勢股是汽車股和內房股，吉利（0175）升4%，華晨（1114）昨日大漲後，今早再升5.6%，從股價表現來看，似乎有機會是偷步炒發盈喜。內房股今早普遍向上，恒大（3333）升6.7%，融創（1918）升1.8%，奧園（3883）和龍光（3380）均升逾3%。

藥股日前因7+4政策未有增加藥品種類而大升，過去兩日持續回吐，但未來數年有大量研發藥品應市的中生製藥（1177）和三生製藥（1530）相對抗跌，仍可趁低吸納。行業也出現少許炒落後的情況，緣葉製藥（2186）可留意。集團日前公布，旗下主要用於治療阿爾茨海默病的利斯的明單日透皮貼劑已獲德國批准商業化，集團還有多個中樞神經產品線的在研產品，同步開發中國及海外市場。

綠葉予市場感覺一直是研發方面較弱，現在情況有變或可獲重估。走勢上，綠葉在過去大半年兩次下試5元關口均見支持，中長期底部已確立。過去兩個月在5.4元至6元區間上落，今早出現向上突破，可待股價回調時小注收集。

張兆聰

明報首席評論員